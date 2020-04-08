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  8 апреля 2020
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В прошлом году Rio Tinto заплатила $305 млн в виде налогов Монголии

CentralAsia (MNG) -  Вчера Rio Tinto опубликовала отчет с подробным описанием налогов и сборов, уплаченных во всем мире в 2019 году.

В прошлом году компания заплатила 7,6 млрд долларов в виде налогов и роялти, в том числе 4,8 млрд долларов в виде налогов на прибыль.

Всего налоги были уплачены в соответствии с выпиской:

Австралия – $6,2 млрд

Чили – $311 млн

Монголия –$305 млн

Канада – $291 млн

США – $178 млн

Их Великобритания – $117 млн

Южная Африка – $80 млн заплатила соответственно в виде налогов.

Компания также сообщила о $45,1 млрд прямых инвестиций в экономику стран, в которых она работает. Это всего $210 млрд с 2015 года.

Джэкоб Стаусхолм, вице-президент компании, заявил, что налоги и прямые инвестиции сыграли ключевую роль в экономическом росте и развитии этих стран.

Rio Tinto была первой горнодобывающей компанией, которая добровольно отчитывалась о налогах и инвестициях перед правительствами с 2010 года, и с тех пор выплатила $70 млрд в виде налогов и роялти, из которых $52 млрд было выделено правительству Австралии.

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