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  8 апреля 2020
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Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 700 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:45 8 апреля в Казахстане зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них в Кызылординской области - 3 случая, Атырауской области - 4, сообщает Минздрав страны.

На сегодняшний день в стране подтверждено 704 случая регистрации коронавируса, из них:

- Нур-Султане - 222;

- Алматы - 119;

- Карагандинской области - 55;

- Акмолинской области – 42;

- Атырауской области - 36;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкенте – 20;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 5;

- Кызылординской области - 69;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 33;

- Костанайской области - 3.

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