В мире коронавирусной инфекцией заражены более 1,4 млн человек
- Азия и мир, общество
- 9:10, 08 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на 8 апреля количество зараженных коронавирусной инфекцией составило 1 млн 431 тыс. человек, из них скончались 82 тыс. человек.
В Соединенных штатах количество случаев заражения достигло 400 тыс. человек. Штаты по прежнему на первом месте по количеству. Затем:
- Испания —141,9 тыс;
- Италия — 135,5 тыс;
- Франция — 109 тыс;
- Германия — 107,6 тыс;
- Китай — 81,8 тыс;
- Иран — 62,5 тыс;
- Великобритания — 55,2 тыс;
- Турция — 34,2 тыс;
- Швейцария — 22,2 тыс.
По количеству смертей на первом месте стоит Италия — 17,1 тыс. человек, Испания — 14 тыс, США — 12,8 тыс, Франция — 10,3 тыс.