В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

CentralAsia (CA) - В США за сутки от коронавируса умерли 1736 человек. Об этом сообщается на сайте данных университета Джонса Хопкинса.

Штаты стоят на первом месте по количеству зараженных, в стране вирусом заразились более 400 тыс. человек, скончались — 12,8 тыс, из них в Нью-Йорке умерли 4009 человек.

А в мире количество зараженных превысило 1,4 млн человек. Вирус обнаружен в 184 странах мира.