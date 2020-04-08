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  8 апреля 2020
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В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

CentralAsia (CA) -  В США за сутки от коронавируса умерли 1736 человек. Об этом сообщается на сайте данных университета Джонса Хопкинса.

Штаты стоят на первом месте по количеству зараженных, в стране вирусом заразились более 400 тыс. человек, скончались — 12,8 тыс, из них в Нью-Йорке умерли 4009 человек.

А в мире количество зараженных превысило 1,4 млн человек. Вирус обнаружен в 184 странах мира.

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