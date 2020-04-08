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  8 апреля 2020
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У гражданина Монголии, приехавшего из России, обнаружен коронавирус

CentralAsia (MNG) -  Результат теста на коронавирус у гражданина Монголии, прибывшего из России, оказался положительным. Об этом 8 апреля сообщил глава Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии Д.Нямхуу.

По его словам, коронавирус был обнаружен при повторном осмотре гражданина, который въехал через северную границу в ночь на 27 марта. Человек был изолирован в больнице аймака Сэлэнгэ.

Это 16-ый случай коронавируса в Монголии, уточнил глава НИЦИЗ.

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