У гражданина Монголии, приехавшего из России, обнаружен коронавирус

CentralAsia (MNG) - Результат теста на коронавирус у гражданина Монголии, прибывшего из России, оказался положительным. Об этом 8 апреля сообщил глава Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии Д.Нямхуу.

По его словам, коронавирус был обнаружен при повторном осмотре гражданина, который въехал через северную границу в ночь на 27 марта. Человек был изолирован в больнице аймака Сэлэнгэ.

Это 16-ый случай коронавируса в Монголии, уточнил глава НИЦИЗ.