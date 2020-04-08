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  8 апреля 2020
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Футболист Одил Ахмедов отправил в Узбекистан средства защиты для медиков

CentralAsia (UZ) -  Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов отправит медикаменты из Китая в Узбекистан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте информационного агентства Dunyo.

Как сообщается, Одил Ахмедов, который в настоящее время находится в Шанхае, за свой счет отправит медикаменты в Узбекистан, включая спецодежду, защитные очки и шлем. Посольство Узбекистана в Китае обеспечит доставку гуманитарной помощи, спонсируемой капитаном сборной, в Ташкент.

Одил Ахмедов - полузащитник китайского клуба «Шанхай СИПГ» и капитан сборной Узбекистана.

Одил — воспитанник ташкентского «Пахтакора», в котором в 2006 году и начал профессиональную карьеру. С клубом Ахмедов становился чемпионом Узбекистана (2006, 2007), побеждал в Кубке страны (2006, 2007, 2009). Дважды (2009, 2011) признавался футболистом года в стране.

В январе 2011 он был арендован махачкалинским «Анжи». Вскоре (01.03.2004) дебютировал за дагестанский клуб в кубковом матче против санкт-петербургского «Зенита». Ахмедов стал лучшим игроком клуба по итогам 2011 года.

В конце 2016 года перешёл в китайский клуб «Шанхай СИПГ». Ахмедов в своем клубе получает 5 млн евро в год.

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