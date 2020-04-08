ЕБРР выделит Узбекистану $220 млн для снижения последствий пандемии коронавируса

CentralAsia (UZ) -

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит четырем узбекским коммерческим банкам кредитные линии для финансирования проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 220 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

7 апреля текущего года заместитель премьер-министра-министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в формате видеоконференции обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти принимаемые в стране меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Стороны также обсудили механизмы поддержки ЕБРР в решении этих задач.

Президент ЕБРР подтвердил, что ЕБРР готов полностью поддержать Узбекистан путем мобилизации финансирования для борьбы с распространением вируса.

Чакрабарти сообщил, что в ответ на запрос узбекской стороны, в качестве первого этапа содействия за счет сформированного в ЕБРР Пакета солидарности (общая сумма Пакета – 1 млрд долларов США) четырем узбекским коммерческим банкам будут предоставлены кредитные линии для финансирования проектов малого и среднего бизнеса и линии торгового финансирования на общую сумму 220 млн долларов США.

ЕБРР также прорабатывает вопрос предоставления финансирования в размере до 100 млн. долларов США для поддержки оборотного капитала региональных коммунальных предприятий, столкнувшихся со снижением поступления коммунальных платежей со стороны населения и предприятий.

По итогам конференции С. Чакрабарти заверил в готовности ЕБРР к всемерной поддержке Узбекистана.