Монголия начала лечить пациентов с COVID-19 препаратом Avigan

CentralAsia (MNG) - Монголия заказала из Японии лекарство Avigan для лечения всех пациентов с коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл заказала лекарство под названием Avigan для лечения больных коронавирусом и уже начато его использование в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

"Мы без промедлений получили это лекарство из Японии. Это новейший анти-коронавирусный препарат", - сообщила на брифинге оперштаба глава Минздрава страны.

В течение финансового года Япония рассматривает вопрос об увеличении запасов препарата против гриппа Avigan компанией Fujifilm Holding Corp, чтобы его можно было использовать для лечения 2 миллионов человек, сообщает Reuters.

В воскресенье местные СМИ Монголии сообщили, что Япония надеется утроить производство препарата с нынешних уровней, что достаточно для лечения 700 000 пациентов с коронавирусом.

Avigan, также известный как Favipiravir, производится дочерней компанией Fujifilm. Препарат был одобрен для использования в Японии в 2014 году. Avigan проходит испытания в Китае для лечения COVID-19.

Ранее сообщалось, что Fujifilm Toyama Chemical Co. начала клинические испытания, чтобы оценить эффективность препарата для пациентов с COVID-19.