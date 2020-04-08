Если придерживаться карантина, через 2-3 недели можно добиться уменьшения показателей заболеваемости, - главный санинспектор Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков в ходе брифинга 7 апреля сообщил, что при соблюдении режима карантина через 2-3 недели можно добиться уменьшения показателей заболеваемости коронавирусом в стране.

«Любая эпидемия протекает в следующих этапах: начало, подъем, пик, уменьшение и ликвидация. Сейчас мы подходим к пику заболеваемости, потому что в течение 14 дней мы не закончили обследование всех 100 тыс. человек, которые находятся на карантине. Если мы строго будем придерживаться правила карантина, через 2-3 недели можно добиться уменьшения показателя заболеваемости», - сообщил Нурмат Атабеков.

По словам Атабекова, количество больных коронавирусом в Узбекистане будет расти пока все, кто находятся на карантине не пройдут обследование.

«Количество пациентов увеличивается за счет людей на карантине. Как сообщалось ранее, на данное время в республике 61 715 человек находятся на домашнем карантине, 23 316 из них в стационарных условиях», - отметил главный санинспектор Узбекистана.

В настоящее время в Узбекистане подтверждено 520 случаев коронавируса, 30 - выздоровели, 2 - скончались