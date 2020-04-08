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  8 апреля 2020
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Узбекистан попросил Россию отложить сроки платежей по патентам трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  МИД Узбекистана отправил официальную ноту в Россию по вопросу патента трудовых мигрантов с просьбой отложить сроки платежей до окончания нерабочего периода и не привлекать их к административной ответственности. Об этом 7 апреля сообщил на брифинге в Ташкенте глава Информационной службы Министерства иностранных дел Узбекистана Авазбек Хаджиметов.

С целью предупреждения широкого распространения коронавирусной инфекции в России до 30 апреля приостановлена деятельность всех организаций. В результате трудовые мигранты, работающие в России, временно остаются без работы, и это положение, безусловно, сказывается на их доходах.

В связи с этим Министерство иностранных дел Узбекистана отправило в Россию официальную ноту, в котором просит отложить сроки платежей по патентам до окончания нерабочего периода, не привлекать к административной ответственности трудовых мигрантов.

По словам Хаджиметова, в настоящее время вопрос рассматривают уполномоченные органы Российской Федерации.

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