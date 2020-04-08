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  8 апреля 2020
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От коронавируса умер обладатель «Грэмми», певец Джон Прайн

CentralAsia (CA) -  Американский автор и исполнитель песен Джон Прайн 7 апреля умер от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает журнал Rolling Stone.

Артисту было 74 года.

По данным издания, коронавирус у Джона Прайна был выявлен 17 марта после возвращения из тура по Европе. 26 марта артист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Джон Прайн — обладатель двух премий «Грэмми» в категории «Лучший современный фолк-альбом» за пластинки «Missing Years» и «Fair & Square».

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