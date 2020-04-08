В Таджикистане столичная швейная фабрика начала производить медицинские маски

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CentralAsia (TJ) - Швейная фабрика «Таджтекс» в Душанбе начала производить медицинские маски. Об этом сообщил Asia-Plus.

«В целях предотвращения инфекционных заболеваний предприятие наладило производство медицинских масок и специальных защитных медицинских халатов на основе заказа клиентов», - сообщает пресс-служба Министерства промышленности и новых технологий республики.

В настоящее время предприятие ежесуточно выпускает 10 тыс. медицинских масок, которые соответствуют мировому стандарту качества.

На фабрике есть 160 швейных машин, работает 200 человек.

Ранее сообщалось, ряд предприятий пищевой промышленности Таджикистана в связи с пандемией коронавируса в мире перешли на производство антисептических препаратов.

По данным Минздрава, до настоящего момента в Таджикистане не выявлены случаи заражения коронавирусом.