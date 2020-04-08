«Сохраните наши деревья!». В Монголии состоялась пресс-конференция против строительства музыкального фонтана на площади Сухэ-Батора

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе 7 апреля известные монгольские ботаники и делегаты, представляющие общественность, провели пресс-конференцию, протестуя против строительства нового фонтанного комплекса на южной стороне площади Сухэ-Батор в столице.

Они предъявили свои требования премьер-министру У.Хурэлсуху и мэру С.Амарсайхану по защите существующих деревьев в небольшом парке между площадью и проспектом Мира (Энхтайвны өргөн чөлөө).

Известный ботаник, доктор философии Д.Бор сказал, что строительство фонтана разрушит деревья, посаженные 80 лет назад, и обойдется это в 15 миллиардов тугриков (примерно $5,4 млн).

Музыкальный фонтан – не самая необходимая вещь в Монголии, особенно в то время, когда пандемия коронавируса вызывает столько страданий по всему миру. В парке насчитывается 8995 отдельных деревьев, 16 видов – большинство из них погибнет, если их перенести на другое место, - говорят участники пресс-конференции.

Онлайн-петиция против уничтожения деревьев собрала значительную общественную поддержку.

Строительство сада и фонтана в южной части площади Сухэ-Батор началось 1 апреля и, как ожидается, будет завершено к 5 июня.

Новый сад площадью 2,5 га будет построен в соответствии с концепцией проекта командой компании «Тувшингууд Констракшн», которая заняла первое место на конкурсе, объявленном администрацией города Улан-Батора в июне 2019 года. Строительство нового сада обойдется в 3,2 млрд тугриков (примерно $1,2 млн), сообщает news.mn.