Гурбангулы Бердымухамедов потренировал коня в Президентском ахалтекинском комплексе

CentralAsia (TM) - 7 апреля, в рамках отмечаемого в Туркменистане Всемирного дня здоровья президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Президентский ахалтекинский конный комплекс, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Навестив коня по имени Гыратым, глава государства вывел его на манеж для тренировки.

Позанимавшись с Гыратым, Бердымухамедов отбыл из Президентского ахалтекинского конного комплекса.

Туркменский лидер уделяет особое внимание дальнейшему росту мирового престижа ахалтекинских скакунов. При участии президента Туркменистан превратился в центр проведения международных мероприятий по решению вопросов развития ахалтекинского коннозаводства.