Узбекистан и Россия подготовят новую программу экономического сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Россия договорились в месячный срок сформировать новую программу экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

На днях прошла видеоконференция с участием заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и совместные меры по активизации взаимодействия экономик двух стран в условиях глобальных кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса, сообщили в министерстве.

В ходе видеоконференции был обсужден пакет перспективных предложений по взаимовыгодному инвестиционного сотрудничеству, в том числе включающий создание совместных высокотехнологичных агропромышленных кластеров, а также совместных предприятий по управлению оптово-дистрибьюторскими центрами с целью консолидации, хранения, обработки и распределения свежей плодоовощной и иной продукции, поставляемой из Узбекистана в Россию.

Были рассмотрены механизмы сопряжения методов тарифного и нетарифного регулирования двух стран, которые позволят нарастить объем товарооборота между Узбекистаном и Россией в условиях текущей экономической обстановки.

По итогам переговоров стороны договорились создать постоянно действующий механизм взаимодействия по проработке новых направлений сотрудничества - совместных инициатив промышленной кооперации и торговых соглашений - за счет тесной коммуникации руководства Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Поставлена задача в месячный срок сформировать новую программу экономического сотрудничества, предусматривающую реализацию конкретных, взаимовыгодных проектов.