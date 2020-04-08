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  8 апреля 2020
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Дональд Трамп считает, что в условиях пандемии коронавируса ВОЗ концентрируется только на Китае

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике работу Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

«ВОЗ сильно напортачила. По каким-то причинам организация финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Мы это хорошенько изучим», - написал он 7 апреля в Твиттере.

Дональд Трамп утверждал, что ВОЗ рекомендовала США не приостанавливать прием пассажиров из Китая, когда распространение коронавируса только начиналось. «К счастью, я сразу отверг их совет держать наши границы открытыми для Китая. Почему они нам дали столь ошибочную рекомендацию?» - отметил глава администрации США.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка коронавирусной инфекции, которая на данный момент распространяется во многих странах мира. На сегодня число зараженных коронавирусом в мире достигло 1,4 млн человек, из них в США зарегистрированы более 400 тыс. зараженных.

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