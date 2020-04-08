В Казахстан прибудет группа медиков из Китая, чтобы помочь казахстанским врачам в борьбе с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Китай 9 апреля направляет в Казахстан группу медиков для поддержки казахстанских врачей в борьбе с COVID-19, сообщается на официальном сайте coronavirus2020.kz.



Миссия китайской делегации, в состав которой входят высококвалифицированные врачи с большим опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных коронавирусом, заключается в оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам, в том числе ознакомлении с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами выявления и изолирования близких контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения и другое.



Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в ходе телефонного разговора 24 марта Главы государства Касым-Жомарт Токаева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином о всесторонней поддержке Казахстану в борьбе против коронавируса.



По средствам дипломатических каналов ведутся двусторонние переговоры касательно разрешения организационных вопросов направления китайских экспертов в Казахстан.



7 апреля под председательством вице-министра здравоохранения Казахстана Л.Актаевой состоялась онлайн встреча с представителями Комитета здравоохранения КНР и китайскими врачами.



В ходе данной онлайн-встречи стороны подробно обсудили программу пребывания китайской делегации в составе 13 экспертов следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемиология, общественное здравоохранение. в Казахстане; приоритетные направления сотрудничества, актуальные тематики тренингов по COVID-19 для казахстанских врачей, вопросы логистики.



Для врачей из КНР будет организован спецборт в начале апреля с прибытием в Нур-Султан. Также вместе с делегацией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи от Китая, говорится в сообщении.

