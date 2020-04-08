В Ташкенте скончался 40-летний пациент с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер от легочной и сердечной недостаточности в Ташкенте, сообщает 8 апреля Минздрав республики.

Житель города Чирчик Ташкентской области 30 марта этого года на машине скорой помощи был доставлен в областную инфекционную больницу в критическом состоянии.

Ему были оказаны все необходимые процедуры. 31 марта этого года пациент был переведен в клинику Республиканского научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний для оказания специализированной медицинской помощи. Немедленный лабораторный анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

40-летний пациент был подключен к ИВЛ в отделении интенсивной терапии этой клиники. Кроме того, проводилась антивирусная, антибактериальная, инфузионная, муколитическая, симптоматическая и респираторная терапия.

Однако, несмотря на интенсивное реанимационное лечение, проводимое рядом специалистов, состояние пациента прошлой ночью резко ухудшилось, - сообщил Минздрав.

У пациента была диагностирована остановка сердца из-за сердечной и легочной недостаточности.

На сегодняшний день, в Узбекистане 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 скончались.