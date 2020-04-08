[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Названы лекарства, которыми лечат коронавирус в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Названы лекарства, которыми лечат коронавирус в Казахстане, передает tengrinews.

О клиническом протоколе и лечении пациентов с коронавирусом рассказала вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева.

Всего в стране действуют 1037 клинических протоколов.

«Еще в начале распространения COVID-19 в мире Минздрав отнес коронавирус к особо опасным инфекциям. А ведущие инфекционисты совместно с пульмонологами, реаниматологами разработали новый клинический протокол, и 3 февраля этого года он уже был одобрен на заседании Объединенной комиссии по качеству при Минздраве.

После постоянных онлайн-встреч с иностранными коллегами и изучения публикаций в международно признанных журналах BMJ (British Medical Journal), Wiley (США), Lancet, по мере появления в мире новых знаний и опыта в диагностике и лечении коронавирусной инфекции, казахстанский клинический протокол обновляется. На сегодня уже одобрена пятая его версия. Ознакомиться с ними можно на сайте Минздрава», - говорится в сообщении.

Для профилактики среди медработников, занимающихся уходом и лечением пациентов с COVID19, определен Гидроксихлорохин. В Казахстане препарат есть.

Для лечения пациентов указаны препараты: Лопинавир/Ритонавир, Гидроксихлорохин, Азитромицин, Рибавирин.

В клинический протокол включены резервные схемы лечения: Хлорохин, Ремдисивир - их пока нет в Казахстане.

По закупке Хлорохина из Индии - экспорт закрыт, ведутся переговоры с поставщиками. Препарат Ремдесивир еще находится на этапе клинического исследования, идут переговоры с производителем, сообщает tengrinews.

print
  • Руководство «Шереметьево» предполагает, что международные рейсы в аэропорту возобновятся не раньше июля
  • Количество случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 32 и достигло 504
  • Названы лекарства, которыми лечат коронавирус в Казахстане



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com