Япония помогает Монголии в улучшении образования детей с ограниченными возможностями

CentralAsia (MNG) - В Монголии начинается 2-я фаза проекта по улучшению образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями.

7 апреля исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии Л.Цэдэвсурэн и главный представитель офиса JICA в Монголии Тамура Эрико подписали документ по реализации 2-го этапа проекта по укреплению способностей учителей и лечения детей с ограниченными возможностями (START).

Во время церемонии подписания Л.Цэдэвсурэн сказала, что первый этап проекта START был успешно реализован в 2015–2019 годах в пилотных районах. Что касается второго этапа, то он будет реализован в общенациональном масштабе. «Мы уверены, что это приведет к успешному результату в расширении доступа к образованию», - подчеркнула Л.Цэдэвсурэн.

Тамура Эрико сказала: «Мы будем сотрудничать в продвижении инклюзивного образования не только в начальных и средних школах, но и в дошкольных учреждениях. В частности, мы намерены организовать онлайн-обучение для повышения способности учителей отдаленных районов. JICA продвигает политику обеспечения всех детей качественным образованием, не оставляя никого позади».

2-й этап START будет осуществляться в течение 3,5 лет, начиная с августа 2020 года. В ходе реализации проекта приедут опытные специалисты и эксперты из Японии, которые проведут тренинги и семинары. Кроме того, обучение будет проводиться в Японии.

Посредством разработки учебной программы индивидуального обучения, адаптированной к особенностям инвалидности, она направлена на расширение доступа детей-инвалидов в возрасте от 2 до 16 лет к дошкольным, начальным и вторым школам, а также создание условий для поддержки и развития образовательного обслуживания.