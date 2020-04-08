В Казахстане количество зараженных коронавирусом достигло 709 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:45 8 апреля в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Кызылординской области - 3 случая, Акмолинской области - 1, Мангистауской области - 1.

Как сообщает Минздрав Казахстана, сегодня в Акмолинской области зарегистрирован один летальный исход.⠀

На сегодняшний день в стране подтверждено 709 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 222;

- Алматы - 119;

- Карагандинской области - 55;

- Акмолинской области – 43;

- Атырауской области - 36;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкенте – 20;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 6;

- Кызылординской области - 72;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 33;

- Костанайской области - 3.