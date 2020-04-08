В Казахстане количество зараженных коронавирусом достигло 709 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:45 8 апреля в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Кызылординской области - 3 случая, Акмолинской области - 1, Мангистауской области - 1.
Как сообщает Минздрав Казахстана, сегодня в Акмолинской области зарегистрирован один летальный исход.⠀
На сегодняшний день в стране подтверждено 709 случая регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 222;
- Алматы - 119;
- Карагандинской области - 55;
- Акмолинской области – 43;
- Атырауской области - 36;
- Жамбылской области – 45;
- Шымкенте – 20;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 6;
- Кызылординской области - 72;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 33;
- Костанайской области - 3.