Экс-президент Монголии Ц.Элбэгдорж, прилетевший из Японии, рассказал, как проходит его карантин

CentralAsia (MNG) - Цахиагийн Элбэгдорж прилетел из Японии среди эвакуированных 4 апреля. Он был помещен в обязательный карантин на 21 день. Экс-президент, находясь на карантине, ведет блог, в котором описывает, как проходит карантинный режим.

Здравствуйте!

Прилетел в Японию хорошо. Я встал в 4 часа утра. В 5 часов отправился в международный аэропорт Нарита. Вероятно, он не видел восход солнца в Токио. Молодой человек за рулем, казалось, был тронут видом солнца, сияющего вокруг него. Я старался сфотографировать солнце во время поездки. Солнце ярко светило этим утром в стране Восходящего солнца.

Когда мы прибыли в аэропорт, там была длинная очередь из братьев и сестер. Этот аэропорт, который когда-то полон людей, казался пустым. Гостиничные услуги, магазины, кафе и торговые центры были практически закрыты.

Регистрация в 6 часов утра и рейс будет объявлен в 8.30. Здесь нет огромной толпы, как прежде, поэтому спешить некуда. Люди в белых защитных одеждах масках приветствовали и обслуживали нас.

Очереди нет, все в порядке, хорошая атмосфера уважения друг друг. «Здравствуйте! Теперь Вы...», - добрые монгольские поздравления и отношения.

Работы тоже стало больше, чем обычно. Проверяют температуру, дали официальные инструкции и попросили заполнить анкету.

Моя температура была 36,4. Почему-то я думал, что у меня внезапно поднимется температура и что отягощу многих. Я поддерживаю хорошую личную гигиену и дисциплину с момента возникновения этой роковой болезни. Узнал, что если у вас нет никаких мер осторожности, то люди думают об этом. Главное не беспокоиться о себе, а беспокоиться о других.

Самолет взлетел в воздух в 11:25 по токийскому времени.

Практически нет никаких услуг или движений, кроме наблюдения профессионалов за пассажирами и заполнения анкет. Все паспорта были конфискованы в самолете. Даже регистрация границ регулируется особым режимом.

Мы летели около пяти часов и приземлились. Даже служба на земле отличается. Люди все в белых одеждах, масках и в защитных специальных очках. Всего нас будут обслуживать около полутора сотен человек, как заметил я.

Не нужно спешить, потому что они подзывают пассажиров по имени и выгружают нас с ручной кладью. Я ждал в очереди около двух часов.

Багаж и мобильный телефон были доставлены отдельно и продезинфицированы.

Мы сели в автобус. Водитель одет в защитную одежду. Каждый, кто обслуживал нас, казался хорошо подготовленным и обученным. Прежде всего, я был счастлив увидеть героев нашего времени в белом. В автобусе я был поражен, увидев, как наши герои помогают пожилым, молодым и младенцам.

Раньше мы видели в больнице врачей, медсестер и сиделок в белых халатах. Теперь наши пилоты, водители, стерилизаторы, инспекторы, пограничники, офицеры, контролеры, инспекторы, слуги, командиры, солдаты, координаторы - герои в белых одеждах.

В 20:00 процесс был закончен, и мы были помещены на карантин на 21 день, где также было много людей в защитной одежде.

Я вошел в маленькую комнату со всем необходимым, что нужно человеку.

Наступило утро, прекраснее утро. Это выходнрй день, но шум и суета большого города уже начались.

Кажется, время завтрака. В дверь постучали. Я быстро надел маску и открыл дверь. Человек, который измеряет температуру, пришел первым. И затем принесли завтрак. В меню было написано «детская каша с молоком, хлеб с джемом и монгольский чай с молоком». Вкус небесный.

В 11 часов я снова получил еду. Жидкий бантан с яичным белком. "Приятного аппетита", - сказали они. - Спасибо вам большое, ответил я.

(Монгольский мучной суп "бантан" идеально подходит для детского питания, а также спасает от пищевых отравлений и похмелья. ред.)

Наши сотрудники ЧС, медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов проделали достойную работу на поле боя с коронавирусом в течение всего сезона. Кроме того, они выполняют свои обязанности на профессиональном уровне и это означает, что наши одни из лучших топ-специалистов в мире. Низкий поклон Вам!