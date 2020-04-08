Фоторепортаж — Ухань возвращается к жизни после 11 недель карантина

CentralAsia (CA) - Сегодня в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, объявили об окончании карантина.

Deutsche Welle опубликовала фотогалерею о том, как выглядит Ухань сейчас.

(фото: Reuters/Al Song)

Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.



(фото: Getty images)

Как утверждают власти Китая, за последние дни в Ухане не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило около 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%.

(фото: Reuters/Al Song)

Ухань находился в условиях жесткого карантина около трех месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. С 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу. На фото - жители Уханя радуются отмене карантина.

(фото: AFP/STR)

С сегодняшнего дня запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. В ближайшие часы из Уханя начнут ходить поезда и можно будет улететь на самолете, восстановится автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

(фото: AFP)

Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.





(фото: Getty images)

Как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, несмотря на снятие карантина вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.





(фото: Reuters/Al Song)

Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

(фото: Синьхуа)

После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

(фото: Синьхуа)

4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

(фото: AFP)

Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

(фото: Reuters/Al Song)

Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по официальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 тыс. человек.