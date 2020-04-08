Число зараженных коронавирусом в России достигло 8,6 тыс. человек. Больше всего зафиксированы в Москве
- Азия и мир, общество
- 14:31, 08 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - На 8 апреля в России количество зараженных коронавирусом достигло 8672 человека.
За минувшие сутки в стране зафиксированы 1175 случаев заражения. Общее количество умерших составляет 63 человека.
Как сообщает РИА Новости, прирост по больным составил более 15%.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 660, 95 и 34 соответственно.
За сутки из российских больниц выписали 86 излечившихся от COVID-19: 48 в Москве, шестерых в Краснодарском крае, пятерых в Нижегородской области, по трое — в Подмосковье, Чечне, на Ставрополье и в Свердловской области, по двое — в Татарстане, Калмыкии и Севастополе, по одному — в Ленинградской, Калининградской, Липецкой, Волгоградской и Мурманской областях, Красноярском и Пермском краях, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе.