Число зараженных коронавирусом в России достигло 8,6 тыс. человек. Больше всего зафиксированы в Москве

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — 660, 95 и 34 соответственно.

За сутки из российских больниц выписали 86 излечившихся от COVID-19: 48 в Москве, шестерых в Краснодарском крае, пятерых в Нижегородской области, по трое — в Подмосковье, Чечне, на Ставрополье и в Свердловской области, по двое — в Татарстане, Калмыкии и Севастополе, по одному — в Ленинградской, Калининградской, Липецкой, Волгоградской и Мурманской областях, Красноярском и Пермском краях, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе.