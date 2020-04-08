В Узбекистане с 2021 года внедряется обязательная онлайн-аттестация врачей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 2021 года внедряется обязательная онлайн-аттестация врачей. Это предусмотрено постановлением, подписанным 7 апреля президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно документу, с 2020/2021 учебного года 47 медколледжей преобразуются в техникумы общественного здоровья, ожидается ряд позитивных изменений в высшем медобразовании.

С 1 сентября 2020 года в медвузах Нукуса, Андижана, Бухары, Самарканда, Ургенча и Ферганы создаются ученые советы по присуждению ученой степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc).

Согласно постановлению, с 1 января 2021 года врачи каждые 5 лет будут проходить обязательную аттестацию на получение квалификационной категории. Ее будут проводить в режиме онлайн с аудио- и видеонаблюдением. Работникам учреждений первичной медико-санитарной помощи платить за аттестацию не придется.

Медицинские вузы, республиканские специализированные научно-практические медцентры и их филиалы, частные медорганизации, внедрившие систему непрерывного профессионального образования медико-санитарных и фармацевтических кадров, вправе оформлять сертификаты специалистам, успешно прошедшим повышение квалификации. Образец сертификата утвердит Министерство здравоохранения.