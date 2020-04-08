[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии шесть депутатов парламента обвиняются в злоупотреблении властью

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 8 апреля, Генеральная прокуратура Монголии сообщила о пересмотре дел за первый квартал 2020 года. Наиболее громкими являются следующие:

- Бывшие депутаты Великого Государственного Хурала (ВГХ - парламент Монголии) Б.Болор, Д.Ганбат, Д.Эрдэнэбат и Н.Золжаргал, являвшийся президентом Центрального банка Монголии, обвиняются в злоупотреблении служебным положением и властью в связи с незаконной передачей 49 процентов добычи компании Erdenet Mining Company.

- 31 марта Д.Ганбат, бывший министр развития дорог и транспорта, и Д.Доржханд, генеральный директор Департамента реализации политики, были обвинены в злоупотреблении властью и коррупции. Дело передано в Первичный уголовный суд столичного района Сухбаатар.

- Действующие депутаты Д.Дамба-Очир и Г.Солтан были обвинены в злоупотреблении властью в деле с Фондом МСП, контролируемым Министерством сельского хозяйства и легкой промышленности, передает news.mn со ссылкой пресс-конференции Генеральной прокуратуры Монголии.

1

print
  • Дональд Трамп считает, что в условиях пандемии коронавируса ВОЗ концентрируется только на Китае
  • «Пума, пингвины, олени». Пока люди дома, животные выходят на опустевшие улицы городов. Видео
  • Премьер Монголии предлагает продлить срок карантина в школах до 1 сентября



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com