В Монголии шесть депутатов парламента обвиняются в злоупотреблении властью

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 8 апреля, Генеральная прокуратура Монголии сообщила о пересмотре дел за первый квартал 2020 года. Наиболее громкими являются следующие:

- Бывшие депутаты Великого Государственного Хурала (ВГХ - парламент Монголии) Б.Болор, Д.Ганбат, Д.Эрдэнэбат и Н.Золжаргал, являвшийся президентом Центрального банка Монголии, обвиняются в злоупотреблении служебным положением и властью в связи с незаконной передачей 49 процентов добычи компании Erdenet Mining Company.

- 31 марта Д.Ганбат, бывший министр развития дорог и транспорта, и Д.Доржханд, генеральный директор Департамента реализации политики, были обвинены в злоупотреблении властью и коррупции. Дело передано в Первичный уголовный суд столичного района Сухбаатар.

- Действующие депутаты Д.Дамба-Очир и Г.Солтан были обвинены в злоупотреблении властью в деле с Фондом МСП, контролируемым Министерством сельского хозяйства и легкой промышленности, передает news.mn со ссылкой пресс-конференции Генеральной прокуратуры Монголии.