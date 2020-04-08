Вторичный анализ на коронавирус скончавшегося от пневмонии жителя Таджикистана тоже оказался отрицательным

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CentralAsia (TJ) - Вторичный анализ на коронавирус 61-летнего жителя Согдийской области также оказался отрицательным. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на заместителя начальника Управления здравоохранения Согдийской области Маьруф Ходжибоев.



Недавно в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Согдийской области в Таджикистане в больнице от коронавируса скончался пациент. Минздрав страны официально опроверг данную информацию.

Пациент 1 апреля скончался от пневмонии.



Тем не менее, 18 членов семьи умершего, а также 11 врачей и медсестер больницы Дж. Расуловского района, где лежал больной, продолжают оставаться на карантине.



«Просто было подозрение, поэтому мы на всякий случай изолировали их. Кроме того, у некоторых сотрудников больницы была температура. У родственников умершего температуры не было, но мы решили все равно их понаблюдать», - объяснили в управлении.



«18 членов нашей семьи находятся в карантинной зоне в лечебнице Гулякандоз. Ходят слухи, что, якобы, мой отец был в Кыргызстане, но это не правда. Из нашей семьи только я был за границей - в Российской Федерации, но я вернулся еще 31 октября 2019 года», - сказал сын умершего.



Молодой человек также опроверг слухи о смерти его матери.



«О моей матери тоже пошли слухи, она жива, здорова, находится вместе с нами в лечебнице, но у нее были проблемы со здоровьем еще до того как отца госпитализировали, у нее сердечное заболевание. Сейчас у нее все нормально. Надеюсь, что у членов нашей семьи и у всех других все будет нормально», - сказал он.



По словам Маьруфа Ходжибоева, в области проводится дворовой обход каждого джамоата Дж.Расуловского района.



В Дж.Расуловском районе на сегодня в карантинных зонах находятся 652 человека, это те лица, которые вернулись из Узбекистана, Кыргызстана и члены их семей.



«Мы госпитализируем всех, у кого обнаружена даже легкая форма респираторного заболевания, а остальных размещаем в карантинную зону. В карантинных зонах Согда находятся 1186 человек», - сказал Ходжибоев.



Он сообщил, что среди профилактических мер, предусмотренных в области: обработка всех помещений дезинфицирующими средствами.



«У нас достаточно запасов масок и других средств. Есть более 200 тыс. масок на сегодня и несколько предприятий области уже приступили к их производству, а также производству дезинфицирующих средств. Есть 51 тонна гипохлорита кальция, более 10 000 тонн гипохлорита натрия, они в виде концентрата, их разводят перед использованием», - сказал он.



На сегодняшний день в Таджикистане официально не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.