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  8 апреля 2020
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Премьер Монголии предлагает продлить срок карантина в школах до 1 сентября

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух предложил продлить срок карантина в школах до 1 сентября. Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудит предложение премьер-министра завтра (9 апреля).

Кроме того, Комиссия примет решение о будущих чартерных рейсах в зарубежные страны, чтобы вернуть домой более 6600 человек, которые подали заявки на возвращение.

Ранее правительство Монголии дважды продлевало срок карантина; совсем недавно - до 31 апреля с целью предотвращения распространения высокоинфекционного коронавируса. Все школы, университеты и детские сады в стране находятся на карантине с 27 января.

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