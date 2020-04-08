Кто лучше справляется с пандемией коронавируса – авторитарные режимы или либеральные демократии?

CentralAsia (CA) - Почему небогатый авторитарный Вьетнам, куда болезнь пришла гораздо раньше чем в Европу и Америку, смог отделаться всего лишь 240 заболевшими, большинство из которых уже вылечились, а эпицентром катастрофы стала Америка, пишет Republic.ru.



Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно отказаться от поверхностной логики сопоставления политических режимов и рассмотреть стратегии разных стран по борьбе с эпидемией в более сложной системе координат, считает автор.



Китай может стать первой ⁠страной, победившей эпидемию коронавируса. С конца марта в стране фиксировались лишь завозные ⁠случаи заболевания, в то ⁠время как внутренняя передача ⁠фактически прекратилась. Правда, в начале ⁠апреля в стране вновь начали фиксировать случаи внутреннего заражения – однако не больше 10 в день. Но даже учитывая это, можно считать, что Китай смог выстроить эффективную стратегию борьбы с эпидемией. Несмотря на то, что его властям пришлось сражаться с вирусом на самых ранних этапах, там не случилось катастрофы, которая происходит сейчас в Италии, Испании и Америке.



Усилия небогатых и в большинстве своем авторитарных или гибридных режимов Юго-Восточной Азии оказались не менее успешными, чем китайские – ни в одной стране региона количество зарегистрированных случаев заболевания не превышает 3500 человек. Кажется, сравнительно неплохо пока что удается справляться с эпидемией и России. При этом среди успешных в борьбе с пандемией стран немало и демократических режимов – Южная Корея, Япония, страны Центральной Европы, Португалия и Канада по крайней мере пока сдерживают болезнь гораздо успешнее, чем их соседи.



На раннем этапе китайский режим допустил несколько ошибок, типичных для авторитарного кризис-менеджмента – вполне возможно, если бы они не были совершены, коронавирус бы не покинул пределы страны. В декабре 2019 года китайские власти заткнули рот врачу Ли Вэньляну, который рассказал своим коллегам об обнаруженной им активности нового вируса. Вскоре он сам был госпитализирован с симптомами пневмонии, однако государство признало возможность передачи этого вируса между людьми лишь через полторы недели после этого. Как сообщает Bloomberg, Китай занижает статистику о заболевших и умерших, такие сведения содержатся в докладе американских разведывательных служб, представленном президенту в конце марта.



Вполне возможно, что сама по себе характеристика режима в категориях компаративной политологии не так уж и важна. «Среди всех факторов тип государственного устройства будет в нижней части перечня. Плохие методы общественного здравоохранения могут быть и в авторитарной, и в демократической системе», – считает Джошуа Мишо, заместитель директора по глобальной политике здравоохранения Фонда семьи Генри Кайзера.

Его слова демонстрирует пример США – одно из немногих западных государств, у которого отсутствует единая национальная система бесплатной медицины, всего за пару недель стало эпицентром эпидемии и по количеству заболевших опережает Китай почти в четыре раза, а также Италия, в которой острый дефицит аппаратов ИВЛ значительно увеличивает количество смертельных случаев коронавируса.



Возможно, ответ на вопрос о том, почему одни страны сопротивляются коронавирусу эффективнее других, по крайней мере частично лежит вообще за пределами области политического управления. К примеру, можно заметить, что лучше всего с болезнью справляются страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Джордж Гао, генеральный директор китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, убежден, что этот регион отделался сравнительно небольшими жертвами благодаря традиции его населения поголовно использовать медицинские маски при малейшей угрозе распространения инфекционных болезней.



«Этот вирус передается воздушно-капельным путем и в тесном контакте. Капли играют очень важную роль – вы должны носить маску, потому что когда вы говорите, из вашего рта так или иначе всегда вылетают брызги. У многих людей болезнь протекает бессимптомно или с минимальными симптомами. Если они носят маски для лица, это может предотвратить выброс капель, несущих вирус, и заражение других», - рассказывает Гао.



Еще одной косвенной причиной повышенной защищенности некоторых стран может быть вакцина от туберкулеза БЦЖ (бацилла Кальмета – Герена) – ученые предполагают, что она способна повышать общий иммунитет, в том числе увеличивая резистентность привитых популяций и к коронавирусу. Сейчас вакцина активно применяется в основном в развивающихся странах, где все еще присутствует опасность туберкулеза. При этом почти все государства Западной Европы отказались от нее 15 лет назад, Иран не прививает детей с 1984 года, а в наиболее пострадавших от болезни Италии и Америке БЦЖ никогда не использовали массово. Весной 2020 года сразу несколько научных лабораторий в Австралии, Европе и США начали исследования потенциала вакцины БЦЖ в борьбе с COVID-19.



Исследователи полагают, что фактор политического управления все равно имеет огромное значение. Исследовательница Центра Карнеги Рейчел Кляйнфельд выделяет три главных качества государственной политики, определяющих способность страны противостоять эпидемии.



Первый фактор – легитимность политической системы. Эффективность сдерживания эпидемии напрямую зависит от того, доверяют ли граждане руководству этой страны и, следовательно, согласятся ли выполнять его приказы и рекомендации. Кляйнфельд обращает внимание на то, что когда глава гонконгской администрации Кэрри Лэм попыталась применить карантинные меры, которые были успешно опробованы в Сингапуре, она внезапно столкнулась с широким сопротивлением населения. Исследовательница связывает это с тем, что после антипекинских протестов руководство города-автономии пользуется крайне низким уровнем доверия у населения.

«Согласно опросам Эдельмана, Китай – лидер по доверию населения правительству, Сингапур занимает шестое место, а Южная Корея на десятом месте. Правительства с высоким уровнем доверия могут эффективно поддерживать обременительные ограничения. Не менее важно и то, что доверие позволило некоторым странам объяснить гражданам необходимость проведения массового тестирования и карантина еще до того, как заболевание распространилось, что позволило им остановить эпидемию на ранней стадии. И наоборот, правительство Ирана уже давно страдает от недостатка легитимности. Это стало одной из причин, по которой религиозные лидеры в Куме отказались закрывать святые места паломничества, а многие иранцы игнорировали предупреждения оставаться дома и продолжали распространять болезнь», - пишет Кляйнфельд.



То же самое, по словам Кляйнфельд, происходит и на Западе. Рейтинг доверия администрации Трампа составляет 17%, что, как считает исследовательница, коррелирует с тем, что почти треть американцев не доверяет советам медиков. А в итальянской Ломбардии, самом пострадавшем от коронавируса регионе Европы, несмотря на полный локдаун, количество автомобильных поездок упало всего лишь на 40%, исследовательница связывает это с низким для демократического государства рейтингом доверия итальянского правительства – 49%.



Вторым фактором Кляйнфельд называет управляемость государства. «Способность компетентно вмешиваться в сферы деятельности от коммуникации и здравоохранения до карантина технического обслуживания и производства оборудования», - счиатет она.

Она отмечает, что это качество слабо связано с размером ВВП и политическим режимом.

«Некоторые более бедные страны имеют высокообразованное население и более сильные, чем в среднем, системы здравоохранения и правоприменения. Например, авторитарный Вьетнам с доходом ниже среднего смог реализовать стратегию, аналогичную той, что была применена в куда более богатой и демократичной Корее», - отмечает она.



Исследовательница считает, что это качество в дефиците у США – в первую очередь из-за обилия «политических назначенцев» на должностях профессиональной госслужбы. По ее мнению, именно из-за этого в Америке тест на коронавирус занимает неделю, в то время как в других странах – несколько часов, а общее количество проведенных тестирований на душу населения значительно меньше, чем во Вьетнаме.



Третьим фактором Эйдельман называет стремление к научному, а не политизированному восприятию борьбы с пандемией. Она обращает внимание на то, что для раннего предотвращения пандемии некоторые страны, например Китай и Южная Корея, использовали «оруэлловские по западным меркам» способы удаленного слежения за передвижениями граждан, а также массовую изоляцию населения. Подобные меры вызвали осуждение в западных странах, однако всего через месяц им самим пришлось пойти на эти меры, а порой и на еще более жесткие – например, военные патрулирования населенных пунктов, которые введены в Испании, Италии и Франции.



Исследовательница напоминает, что авторитарные режимы могут использовать чрезвычайные меры в своих интересах. Так, в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан провел через парламент закон о бессрочном чрезвычайном положении, тем самым фактически получив диктаторские полномочия. В Китае правозащитники фиксируют усиление репрессий в населенном уйгурами-мусульманами Синьцзяне – из-за карантина местные жители страдают от острой нехватки продуктов питания, а китайские руководители заставляют рабочих трудиться на фабриках, несмотря на то, что угроза распространения болезни все еще велика.