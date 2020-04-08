В массовом велопробеге в Туркменистане приняли участие 7 тысяч человек

CentralAsia (TM) - В столице и велаятах Туркменистана 7 апреля состоялись массовые велопробеги. В Ашхабаде он прошёл при участии 3,5 тысячи человек. Протяжённость маршрута составила 15 километров. В целом, по Туркменистану, по подсчётам организаторов, в массовых велопробегах приняли участие 7 тысяч человек, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. Тысячи туркменистанцев, последовав примеру президента Гурбангулы Бердымухамедова, вышли на старты многочисленных физкультурно-спортивных мероприятий, который были организованы по всему Туркменистану в рамках Всемирного дня здоровья.



"В то время, когда во многих странах мира остаётся напряженной ситуация с коронавирусом, в Туркменистане благодаря своевременно принятым мерам обеспечена спокойная эпидемиологическая обстановка. В стране предотвращены случаи завоза инфекции и продолжается проведение профилактических мер. Именно поэтому празднование с широким размахом Всемирного дня здоровья имело большое значение", - сообщает издание.

7 апреля в спорткомплексах Олимпийского городка при участии членов правительства, руководителей министерств и отраслевых ведомств, а также общественных организаций прошли массовые физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия, в программе которых значились соревнования по футзалу, баскетболу, теннису, фитнесу, гимнастике, волейболу, легкой атлетике, шахматам и боулингу.

