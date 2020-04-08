Главный тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе, опасаясь коронавируса, улетел на частном самолёте в Стамбул

CentralAsia (UZ) - Главный тренер Ташкентского футбольного клуба «Пахтакор» Шота Арвеладзе вылетел из Узбекистана в Турцию на частном самолете, опасаясь пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание vice.com.

В интервью журналу Vice он рассказал о том, как пытается спрятаться от коронавируса.

Как отметил сам Шота Арвеладзе: "Я очень осторожен, потому что у меня астма, но у моей семьи все хорошо. Мы все в Стамбуле, здесь я купил дом, когда работал в футбольном клубе "Касымпаша" в Турции. Я смог прилететь сюда только на частном самолете из Ташкента, потому что не было регулярных рейсов".

"Я читаю книги, звоню друзьям, общаюсь с женой и детьми и смотрю фильмы. Иногда я захожу в Instagram и вижу, как ребята выкладывают фотографии и футбольные видео из прошлого. Это весело и ностальгирует. Но мне трудно сосредоточиться. Все, что воспринималось как должное, больше не существует. Пили кофе с друзьями, ездили, стояли на футбольном поле и бегали по делам. Этот кризис оставит глубокие следы. Одним из преимуществ этого времени является то, что природа теперь может восстановиться. Я также вижу этот момент как сигнал для пробуждения. Что нам нужно внимательнее присматриваться друг к другу и помогать друг другу даже сейчас, в этом кризисе. Мы стали эгоистичными, но жизнь не в том, чтобы зарабатывать много денег или получать много просмотров и лайков в социальных сетях. Теперь, когда все дома с любимыми, у нас также есть больше времени друг для друга. Мы можем увидеть бэби-бум через девять месяцев. Или много разводов, если кризис продолжается долго", - отметил в своём интервью Шота Арвеладзе.

Говоря о своём брате-близнеце Арчиле, Шота Арвеладзе рассказал, что тот находится сейчас со своей семьей в Грузии. "Мы обычно неразлучны. Арчил также помогает мне с «Пахтакором». Игроки могут отличить нас друг от друга: я намного красивее его. Мы привыкли притворяться другими в школе. Теперь Арчил намного седее меня", - поделился главный тренер ташкентского «Пахтакора».

Известный в прошлом голеадор сборной Грузии, тбилисского "Динамо", "Трабзонспора", "Аякса", "Глазго Рейнджерс" и АЗ Шота Арвеладзе в качестве главного тренера работал с "Кайсериспором", "Касымпашой", "Трабзонспором", "Маккаби" (Тель-Авив), а с июня 2017 года тренирует "Пахтакор".