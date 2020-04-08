Эксперты назвали предполагаемые сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах мира

CentralAsia (CA) - Эксперты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) привели данные исследования, в котором дали прогноз развития коронавирусной пандемии, передает «Рамблер».

Специалисты использовали данные правительств разных стран и официальную статистику. По их оценке, окончание карантина в России придется к середине июня или концу июля, а пик заражений, вероятно, произойдет в начале мая. Аналогичный прогноз приведен в отношении США и Германии.

В Великобритании, по мнению экспертов, карантин может завершиться не раньше конца июня или июля, пик заболеваемости там следует ждать в конце мая.

В Бразилии, Аргентине и ЮАР карантин, скорее всего, будет продлен до конца лета, пик заражений будет в июне, считают эксперты.