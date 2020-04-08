Лечение больных с коронавирусом проводится в 11 областях страны, - Минздрав Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 17:41, 08 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Лечение больных с коронавирусом проводится в 11 областях Узбекистана. Об этом сообщил Минздрав.
Статистика в разрезе регионов по лечению всех 534 пациентов с COVID-19 в Узбекистане:
1. Ташкент - 207
2. Бухарская область - 84
3. Андижанская область - 77
4. Ферганская область - 71
5. Наманганская область - 51
6. Хорезмская область - 18
7. Республика Каракалпакстан - 16
8. Кашкадарьинская область - 6
9. Навоийская область - 2
10. Самаркандская область - 1
11. Джизакская область - 1
Как отмечает Миздрав, все эти пациенты переводились в больницу на лечение из мест карантина, независимо от места их постоянного проживания.
Всего на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 человека скончались.