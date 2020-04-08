Лечение больных с коронавирусом проводится в 11 областях страны, - Минздрав Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Лечение больных с коронавирусом проводится в 11 областях Узбекистана. Об этом сообщил Минздрав.

Статистика в разрезе регионов по лечению всех 534 пациентов с COVID-19 в Узбекистане:

1. Ташкент - 207

2. Бухарская область - 84

3. Андижанская область - 77

4. Ферганская область - 71

5. Наманганская область - 51

6. Хорезмская область - 18

7. Республика Каракалпакстан - 16

8. Кашкадарьинская область - 6

9. Навоийская область - 2

10. Самаркандская область - 1

11. Джизакская область - 1

Как отмечает Миздрав, все эти пациенты переводились в больницу на лечение из мест карантина, независимо от места их постоянного проживания.

Всего на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 человека скончались.