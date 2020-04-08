В Узбекистане на коронавирус проверили 62 тыс. человек

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане 61 666 человек прошли тестирование на коронавирус. Об этом 8 апреля сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

По состоянию на 7 апреля 23:00 часов в Узбекистане 61 666 человек сдали тесты на коронавирус. Только 7 апреля по всей республике было проведено 5800 анализов, - заявил Атабеков в ходе брифинга в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане имеется резерв на 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса.

По состоянию на 6 апреля, количество граждан, которые находятся на карантине, составляет 88 698 человек.

Всего на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 человека скончались.