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  8 апреля 2020
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В Узбекистане на коронавирус проверили 62 тыс. человек

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день в Узбекистане 61 666 человек прошли тестирование на коронавирус. Об этом 8 апреля сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

По состоянию на 7 апреля 23:00 часов в Узбекистане 61 666 человек сдали тесты на коронавирус. Только 7 апреля по всей республике было проведено 5800 анализов, - заявил Атабеков в ходе брифинга в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане имеется резерв на 200 тысяч тест-систем для выявления коронавируса.

По состоянию на 6 апреля, количество граждан, которые находятся на карантине, составляет 88 698 человек.

Всего на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 человека скончались.

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