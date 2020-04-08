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  8 апреля 2020
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Глава Twitter Джек Дорси пожертвует $1 млрд на борьбу с коронавирусом
фото/habr.com
фото/habr.com

CentralAsia (CA) -  Создатель и глава сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси перечислит $1 млрд личных средств на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он пишет, что $1 млрд — это примерно 28% от его состояния.

Данные средства будут перечислены в благотворительный фонд Start Small в виде ценных бумаг компании электронных платежей Square, которая также принадлежит ему.

«После того как обезоружим эту пандемию COVID-19, перейдем к заботе о здоровье и образовании девочек, а также на безусловный базовый доход. Все будет работать прозрачно, все потоки отслеживаются здесь», - написал он.

Ранее основатель Amazon Джефф Безос заявил о том, что хочет перечислить $100 млн в продовольственный банк Feeding America, который обеспечивает продуктами питания нуждающихся в период эпидемии COVID-19.

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