В день снятия карантина в Ухане замечен всплеск заявлений на регистрацию брака

- Азия и мир, общество
- 18:43, 08 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Власти Китая сегодня, 8 апреля объявили о снятии карантина в городе Ухань. Жизнь в городе постепенно возвращается в свое русло.
После 76 дневного карантина жители активно начали подавать заявки на регистрацию брака, передает Global Times.
Китайская программа, которая специализируется на регистрации брака на платформе Alipay объявила, что сервер с трудом справляется с наплывом пользователей. Из-за большого количества посетителей возникли технические неполадки. Система не зависла, но работает очень медленно.
Сегодня программой воспользовались почти в три раза больше пользователей, чем в среднем ею пользовались в день в январе до карантина.
В Ухане предоставление услуг по регистрации брака было возобновлено 3 апреля, для того, чтобы подать заявление на регистрацию, жители обязательно должны иметь «зеленый код здоровья».
Из-за вспышки коронавируса Ухань был закрыт на карантин с 23 января по 8 апреля. В городе живет почти 11 млн человек.