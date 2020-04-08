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  8 апреля 2020
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В день снятия карантина в Ухане замечен всплеск заявлений на регистрацию брака
фото/globaltimes.cn
фото/globaltimes.cn
Предыстория: Фоторепортаж — Ухань возвращается к жизни после 11 недель карантина

CentralAsia (CA) -  Власти Китая сегодня, 8 апреля объявили о снятии карантина в городе Ухань. Жизнь в городе постепенно возвращается в свое русло.

После 76 дневного карантина жители активно начали подавать заявки на регистрацию брака, передает Global Times.

Китайская программа, которая специализируется на регистрации брака на платформе Alipay объявила, что сервер с трудом справляется с наплывом пользователей. Из-за большого количества посетителей возникли технические неполадки. Система не зависла, но работает очень медленно.

Сегодня программой воспользовались почти в три раза больше пользователей, чем в среднем ею пользовались в день в январе до карантина.

В Ухане предоставление услуг по регистрации брака было возобновлено 3 апреля, для того, чтобы подать заявление на регистрацию, жители обязательно должны иметь «зеленый код здоровья».

Из-за вспышки коронавируса Ухань был закрыт на карантин с 23 января по 8 апреля. В городе живет почти 11 млн человек.


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