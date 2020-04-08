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  8 апреля 2020
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Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании рассказал о состоянии Джонсона
Предыстория: Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в реанимацию

CentralAsia (CA) -  Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя канцелярии премьера.

«Состояние премьера по-прежнему клинически стабильно, он реагирует на лечение. Ему по-прежнему оказывается помощь в реанимации больницы St Thomas"Hospital. Он в хорошем настроении», - сказал он.

На брифинге для британских журналистов представитель канцелярии уточнил, что премьер по-прежнему дышит сам, подключение к ИВЛ ему не нужно, он ограничивается обычной кислородной маской. На данный момент Джонсон не работает, но поддерживает связь с некоторыми людьми, отметил представитель офиса премьера.

Дополнительные подробности представитель офиса премьера не привел, сообщения некоторых СМИ о том, что у Джонсона понизилась температура, комментировать не стал.

У Бориса Джонсона коронавирус был обнаружен 27 марта, с тех пор он находился на карантине и продолжал работать. Но 3 апреля Джонсон в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В воскресенье его канцелярия объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.

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