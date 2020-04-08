Под Ташкентом завершается строительство больницы на 10 000 мест для больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) - По поручению президента Шавката Мирзиёева в Зангиатинском районе Ташкентской области завершается строительство больницы на 10 тысяч мест, сообщило Национальное информагенство УзА.



В стране на карантине находятся 100 тысяч человек. Почти 13 тысяч граждан приехали из-за рубежа. Поэтому в Ташкентской области возводится карантинная зона на 10 тысяч мест. В завершенную часть зоны размещены более 2200 граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Кроме того, в эти дни в Зангиатинском районе строятся две вирусологические больницы на 10 тысяч мест. В ближайшие дни в них задействуют 2 тысячи мест.

Общая площадь расположенного на карантинной зоне Зангиатинского района вирусологического больничного комплекса составляет 130 гектаров.

Как сообщается, строительную работу в три смены выполняют почти 2000 строителей. В эти дни параллельно ремонтируют и комнаты. Строители начали кровельные работы.

Комплекс будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, отметило УзА.