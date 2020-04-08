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  8 апреля 2020
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В Ташкенте выпал апрельский снег (видео)

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 8 апреля, в Ташкенте пошел снег. Пользователи соцсетей выложили видео, на котором видно как и хлопья снега с небольшим дождем падают с неба.

Такая погодная аномалия не вызвала большой реакции у горожан. Так как снег в столице, по прогнозам синоптиков, ожидается три дня подряд - 7, 8, 9 апреля.

Как сообщалось ранее, температура воздуха в эти дни снизится до +7 градусов тепла днем и -1 градуса ночью.

Согласно прогнозу синоптиков, в Узбекистане текущая неделя обещает быть дождливой. 9 апреля будет самым прохладным днем. В этот день днем ожидается +6, а ночью -2 градуса мороза.

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