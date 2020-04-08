[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
CBS опубликовала видео, как врачи по всему миру празднуют выздоровление пациентов от коронавируса (видео)

CentralAsia (UZ) -  Американская телерадиокомпания CBS опубликовала видео о том, как врачи по всему миру, включая Узбекистан, празднуют выздоровление пациентов от коронавируса.

Видео было приурочено к 7 апреля — Всемирному дню здоровья.

Менее чем за сутки видеоролик в социальных сетях Twitter и Facebook вместе успел набрать более 50 тысячи просмотров.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось уже свыше 1,447 млн человек, около 308,3 тыс. выздоровели.

Китай пока остается единственной страной в мире, которая уже прошла пик заболеваемости коронавирусом.

print
  • В Узбекистане малоимущим и престарелым во время карантина помогают продуктами (видео)
  • 6313 граждан Монголии из 45 стран хотят вернуться домой, - МИД
  • Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 700 человек



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com