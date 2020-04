CBS опубликовала видео, как врачи по всему миру празднуют выздоровление пациентов от коронавируса (видео)

CentralAsia (UZ) - Американская телерадиокомпания CBS опубликовала видео о том, как врачи по всему миру, включая Узбекистан, празднуют выздоровление пациентов от коронавируса.

Видео было приурочено к 7 апреля — Всемирному дню здоровья.

Менее чем за сутки видеоролик в социальных сетях Twitter и Facebook вместе успел набрать более 50 тысячи просмотров.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось уже свыше 1,447 млн человек, около 308,3 тыс. выздоровели.

Китай пока остается единственной страной в мире, которая уже прошла пик заболеваемости коронавирусом.

WATCH: Frontline medical workers around the globe celebrate patients who have recovered from the coronavirus #WorldHealthDay pic.twitter.com/geXzxoK1mt — CBS News (@CBSNews) April 7, 2020