C 9 апреля будет усилен карантин в Ташкентской области
- Узбекистан, общество
- 22:19, 08 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - С завтрашнего дня, 9 апреля, будут усилены карантинные меры в городах Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской области, сообщает Информационная служба администрации Ташкентской области.
Гражданам будет запрещен въезд и выезд из этих регионов. За исключением чрезвычайных ситуаций и грузовых автомобилей.
Сообщается, что в зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки продовольствия.
Всего на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 человека скончались.