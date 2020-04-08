C 9 апреля будет усилен карантин в Ташкентской области

CentralAsia (UZ) - С завтрашнего дня, 9 апреля, будут усилены карантинные меры в городах Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской области, сообщает Информационная служба администрации Ташкентской области.

Гражданам будет запрещен въезд и выезд из этих регионов. За исключением чрезвычайных ситуаций и грузовых автомобилей.

Сообщается, что в зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки продовольствия.

Всего на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 человека скончались.



