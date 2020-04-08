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  8 апреля 2020
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C 9 апреля будет усилен карантин в Ташкентской области

CentralAsia (UZ) -  С завтрашнего дня, 9 апреля, будут усилены карантинные меры в городах Алмалык, Ангрен, Янгиюль и Чирчик Ташкентской области, сообщает Информационная служба администрации Ташкентской области.

Гражданам будет запрещен въезд и выезд из этих регионов. За исключением чрезвычайных ситуаций и грузовых автомобилей.

Сообщается, что в зависимости от ситуации, в прилегающих к этим регионам районах будут организованы ярмарки продовольствия.

Всего на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 534 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, 3 человека скончались.

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