В Казахстане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:35 зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.

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На сегодняшний день в стране подтверждено 727 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 223;

- Алматы - 119;

- Карагандинской области - 55;

- Акмолинской области – 43;

- Атырауской области - 36;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкент – 23;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 6;

- Кызылординской области - 85;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 34;

- Костанайской области - 3.