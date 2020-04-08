В Казахстане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:35 зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.
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На сегодняшний день в стране подтверждено 727 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 223;
- Алматы - 119;
- Карагандинской области - 55;
- Акмолинской области – 43;
- Атырауской области - 36;
- Жамбылской области – 45;
- Шымкент – 23;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 6;
- Кызылординской области - 85;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 34;
- Костанайской области - 3.