«Все проходит, и это пройдет». Президент Путин выступил с видеообращением к россиянам

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CentralAsia (CA) - Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 апреля в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями субъектов России по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории страны. Перед началом совещания глава государства обратился к руководству и гражданам страны.

Текст опубликован без изменений:

В нашей работе принимают участие руководители Правительства Российской Федерации, руководители всех регионов России. Предлагаю сосредоточиться на вопросах, которые сегодня главные, ключевые для всех нас. Это борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья и жизни, безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов наших граждан.

Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет.

Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях.

Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.

Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе.

Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно.

Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией.

При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Знаю, что у руководителей субъектов Федерации, а я общаюсь с вами, коллеги, в ежедневном режиме, есть предложения на этот счёт. И прошу о них сегодня отдельно доложить, отдельно на них остановиться.

Но подчеркну, предоставляя такую свободу манёвра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжёлым течением болезни.

Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиардов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек.

Кроме того, считаю необходимым реализовать ещё одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем.

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.

Повторю, такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России. Далее, на встрече со своими полномочными представителями в федеральных округах давал поручение отработать все детали межрегионального взаимодействия, включая прием больных из других регионов, а также выезд медицинских бригад скорой помощи в соседние субъекты Федерации. Прошу проинформировать сегодня, как налажена эта работа. Сохраняются ли здесь нерешенные проблемы еще. Кроме того, необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю Правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в распоряжение регионов.

Уважаемые коллеги! В соответствии с моим Указом все субъекты Федерации должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер. Сделать это, исходя из степени риска распространения инфекции. Прошу доложить сегодня, разработаны ли такие планы и главное, как разворачивается их реализация.

Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населённом пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых – защита жизни и здоровья людей.

При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести.

Обращаю внимание, даже в Москве с её плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практикически повсеместного закрытия предприятий – «всех под одну гребёнку» – такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удалённый режим.

Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.

И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми.

Мы договаривались, что в каждом субъекте Федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную роль для экономики субъектов. Вновь обращаюсь к главам регионов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения.

Что касается федерального уровня, то здесь хочу сказать о следующих новых решениях.

Первое. Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15 процентов. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер.

В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий.

Второе. Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обращал внимание Правительства после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Вместе с тем ситуация продолжает меняться. В этой связи – третье. Поручаю Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

Понимаю, что предпринимателям приходится непросто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всём мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьёзное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать.

Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты. В этой связи ещё ряд мер.

Первое. Вчера подписал Указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне.

Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно.

Но здесь важно подчеркнуть, на чём хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам.

Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи.

Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке.

Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу Правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Четвёртое. Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Пятое. В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу Правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего числа людей.

Уважаемые коллеги! Вчера, как вы знаете, встречался с учёными, специалистами-эпидемиологами. Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе.

Мы, конечно, не можем с полной, «стопроцентной» уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными.

Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну – для этого у нас всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет.

Ясно, что без определённых потерь не обойтись, но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения, сделаем всё для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются.

Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Прошу и Правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом.

А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплочённость нашего общества. Говорю сегодня ещё раз о врачах и медсёстрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтёрах, добровольцах, число которых растёт сегодня, о спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу.

И конечно, о вас – о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.

Спасибо вам. Давайте приступим к работе.

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