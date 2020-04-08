Высокий суд Великобритании отменил арест особняков Дариги Назарбаевой

CentralAsia (KZ) - Высокий суд Лондона 8 апреля отменил «ордера на богатство неустановленного происхождения» в отношении трех объектов недвижимости, в том числе особняка, где проживает Нурали Алиев, старший внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Радио Азаттык (Казахская служба).



Ордера подавало Национальное криминальное агентство в рамках запущенной в Великобритании кампании по борьбе с капиталом, полученным незаконным путем. Недвижимость стоимостью около 80 млн фунтов стерлингов (около 104 миллионов долларов) находится во владении оффшорных компаний, связанных с Нурали Алиевым и его матерью Даригой Назарбаевой. Правоохранительные органы Великобритании требовали объяснить происхождение средств, на которые она была приобретена.



Высокий суд Лондона отменил все три ордера. Как заявила судья Ланг в судебном постановлении, ее «не удовлетворили» представленные на суде доказательства.



Национальное криминальное агентство стремилось доказать, что два особняка и квартиры в лондонской столице были приобретены на «незаконно полученные средства» покойного Рахата Алиева, отца Нурали и бывшего мужа Дариги Назарбаевой. Судья Ланг сочла недостоверной озвученную на суде информацию, что именно он являлся основателем офшорных компаний, владеющих недвижимостью, и «спонсором» этих покупок.



Согласно решению суда, источником средств является «экономически независимая» Дарига Назарбаева.



Агентство Рейтер процитировало представителей Дариги Назарбаевой и заявление Нурали Алиева. Первые заявили, что Назарбаева полностью оправдана и выразили разочарование, что ей пришлось бороться против драконовских процедур, чтобы вернуть себе доброе имя.



Алиев, в свою очередь, назвал расследование «прошедшим с нарушениями и безосновательным». По его словам, Национальное криминальное агентство Великобритании направило беспочвенные иски и допускало шокирующие оскорбления против него, его семьи и страны.



В Национальном криминальном агентстве заявили, что намерены подавать апелляцию. Как сообщил представитель ведомства Грэм Биггар, которого цитируют британские СМИ, его ведомство будет проявлять упорство.



«Мы очень четко даем понять, что используем все законодательство в нашем распоряжении для преследования незаконного капитала», - говорит он.



Агентство выпустило ордеры в мае 2019 года и добилось временной заморозки недвижимости. Британское законодательство «О богатстве неустановленного происхождения» тогда было применено во второй раз в истории. Первое дело касалось бывшего азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, осужденного за растрату, и его жены Замиры Хаджиевой.



Дарига Назарбаева в настоящее время является спикером сената Казахстана - вторым лицом в стране. Ее бывший муж Рахат Алиев был найден повешенным в австрийской тюрьме в 2015 году, где он ожидал рассмотрения дела, по которому его обвиняли в убийстве двух казахстанских банкиров в 2007 году.