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  9 апреля 2020
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Монголия помогла 130 японским гражданам вернуться домой

CentralAsia (MNG) -  2 апреля чартерный рейс MIAT вылетел в Токио, чтобы эвакуировать из Японии более 200 граждан Монголии. На обратном пути на борту самолета, зафрахтованного правительством, домой было возвращено 130 граждан Японии.

8 апреля посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки выразил благодарность исполнительному директору МИАТ Д.Баттөру за безопасную транспортировку его соотечественников на родину.

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«Я хотел бы выразить свою благодарность MIAT за безопасную и ответственную перевозку 130 японских граждан чартерным рейсом из Улан-Батора в Токио после решения правительства Монголии и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трудные времена, вызванные пандемией COVID-19. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего сотрудничества», - цитирует посла Японии официальный сайт авиакомпании MIAT.

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