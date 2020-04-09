Монголия помогла 130 японским гражданам вернуться домой

CentralAsia (MNG) - 2 апреля чартерный рейс MIAT вылетел в Токио, чтобы эвакуировать из Японии более 200 граждан Монголии. На обратном пути на борту самолета, зафрахтованного правительством, домой было возвращено 130 граждан Японии.

8 апреля посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки выразил благодарность исполнительному директору МИАТ Д.Баттөру за безопасную транспортировку его соотечественников на родину.

«Я хотел бы выразить свою благодарность MIAT за безопасную и ответственную перевозку 130 японских граждан чартерным рейсом из Улан-Батора в Токио после решения правительства Монголии и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трудные времена, вызванные пандемией COVID-19. Мы рассчитываем на дальнейшее расширение нашего сотрудничества», - цитирует посла Японии официальный сайт авиакомпании MIAT.