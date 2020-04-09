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  9 апреля 2020
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Авиакомпания MIAT эвакуировала граждан Монголии из Республики Корея

CentralAsia (MNG) -  Авиакомпания MIAT спецрейсом вывезла в среду, 8 апреля, из аэропорта Инчхон 267 граждан Монголии.

Из Республики Корея самолет специального назначения под номером рейса OM301, авиакомпании MIAT Сеул-Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Чингисхан в 20:17, 8 апреля.

Всего на борту самолета находилось 267 пассажиров, 240 взрослых, 18 студентов и девять младенцев, и медкаменты от Всемирной организации здравоохранения, лекарственные сырья фармацевтических компании Monos Group и Asia Pharma.

Кроме того, 55 человек, задержанных на срок до двух месяцев за незаконное проживание в Южной Корее, репатриируются по просьбе Министерства юстиции Республики Корея, сообщает оперштаб Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Это восьмой рейс Монголии для эвакуации своих граждан из-за рубежа.

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