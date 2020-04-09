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  9 апреля 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 546

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 8 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 546, сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки в стране было выявлено 26 новых случаев коронавируса.

В Узбекистане умерли три пациента с коронавирусом, 30 человек полностью выздоровели и отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, где будут находится на карантине в течение некоторого времени.

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