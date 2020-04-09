Правительство Монголии будет нести расходы по проекту электростанции Таван-Толгой

CentralAsia (MNG) - На своем очередном еженедельном совещании 9 апреля Кабмин решил построить электростанцию Таван-Толгой (ТТЭС) с мощностью 450 МВт в аймаке Өмнөговь в период между 2020 и 2024 годами на основе готового технико-экономического обоснования 2013 года, анализа его запасов воды и угля и инфраструктуры, объектов и оценки состояния окружающей среды, не меняя своего текущего местоположения в угледобывающем районе Таван-Толгой.

Правительство несет ответственность за финансирование проекта TTЭС, который будет доступен из всех возможных источников финансирования, включая иностранные займы, заявил министр энергетики Монголии Ц. Даваасурэн.

В 2018 году правительство достигло соглашения с компанией «Оюу Толгой» о строительстве энергетического решения на базе Таван-Толгой для медно-золотого рудника Оюу Толгой к 30 июня 2023 года.

В феврале 2020 года международная горнодобывающая компания Turquoise Hill Resources, которой принадлежит 66% рудника Оюу Толгой в Монголии, представила ТЭО ТЭЦ, основанной на угольной электростанции мощностью 300 МВт, расположенной примерно в 150 километрах от шахта Оюу Толгой в сомоне Цогтцэций аймака Өмнөговь общая сметная стоимость проекта до $924 млн.

Однако, по словам министра Даваасурэна, предложение Оюу Толгоя по проекту ТТЭС, стоимость разработки которого в 2-3 раза выше цен мирового рынка, в финансовом отношении невозможно реализовать. «Также считалось, что дата, когда Монголия начнет получать дивиденды от Оюу Толгой, может быть отложена из-за высокой стоимости строительства ТТЭС», - добавил министр.

Проект TTЭС с периодом окупаемости 5 лет будет стоить на 30% меньше, чем предполагаемые инвестиции Оюу Толгой, а стоимость производства энергии оценивается на 50% дешевле.

«Учитывая тот факт, что ежегодные расходы на покупку электроэнергии для Оюу Толгой у Китая для поддержки его операций достигают $170-200 млн, и правительство Монголии рассчитывает, что на возмещение стоимости инвестиций в проект ТТЭС потребуется около пяти лет», - сказал министр Даваасурэн.

После строительства ТТЭС обладает рядом преимуществ, заключающихся в обеспечении надежного энергоснабжения горнодобывающей промышленности на юге Монголии и увеличении экономических выгод от проекта Оюу Толгой за счет снижения затрат на транспортировку угля. Государственная ТТЭС, которая будет поставлять электроэнергию на шахту Оюу Толгой, будет создана на принадлежащей государству компании АО «Эрдэнес таван толгой», сообщает секретариат Кабмина.