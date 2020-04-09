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  9 апреля 2020
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Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования семье умершего от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля выразил соболезнования семье умершего от коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.

"Жизнь в Узбекистане последовательно продолжается. Самое главное, самоотверженная служба многих тысяч наших соотечественников, особенно врачей, их преданность своему делу, а также оперативно принимаемые меры дают свои положительные результаты, — сказал президент.

К сожалению, вчера скончался 40-летний больной, который, несмотря на беспрецедентную разъяснительную работу, лечился на дому и был госпитализирован уже в тяжелом состоянии".

Выразив соболезнования семье покойного, глава государства вновь призвал всех к осторожности.

"Если вы почувствовали симптомы заболевания, незамедлительно обратитесь к врачам. Повторяю, прежде всего от нас самих зависит собственная безопасность, сохранение нашей семьи и близких от заболевания!", - цитирует пресс-служба главу государства.

В Узбекистане за сутки, 8 апреля, было выявлено 26 новых случаев коронавируса. В общей сложности умерли три пациента с коронавирусом, 30 человек полностью выздоровели.

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