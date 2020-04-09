Депутат парламента Монголии объяснил, почему не носил маску

CentralAsia (MNG) - Депутат С.Бямбацогт сказал, что он не надел маску во время пленарного заседания, но прикрепил к груди противовирусный бейджик.

Отвечая на вопрос депутата Б.Бат-Эрдэнэ, он отметил: «Прежде всего, я объясню перед тем, как меня будут критиковать за то, что я не одел маску. Да, я не носил маску, но я был с противовирусным бейджиком», - сказал он, показав на синюю карточку на левой стороне груди.

Также спикер Г.Занданшатар и член парламента М.Оюунчимэг прикрепили аналогичные синие бейджики у себя на груди.

Парламентская сессия началась с посещаемостью в 57,1 процента. Депутаты собрались и разделились в пяти залах, где сидят на расстоянии 2-10 метров друг от друга.